Yanair запустить нові рейси з Одеси

Українська авіакомпанія Yanair планує запустити нові рейси з Одеси до Єревана. Літній розклад стартує 20 травня з Одеси.

Про це повідомили на сайті ЦТС.

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Варто зазначити, що рейси здійснюватимуться щопонеділка один раз на тиждень. Виліт з Одеси о 9:00, а зі столиці Вірменії – о 13:00 за місцевим часом.

Раніше авіаперевізник відкрив продаж квитків на рейси в Батумі з Києва, Харкова та Одеси, а також з Одеси в Тбілісі, які стартують у квітні-червні 2019 року.

До слова, в рамках програми розвитку регіональних аеропортів кількість рейсів в аеродромі Білої Церкви має збільшитися з 73 до 300 операцій на рік. Відтак відкриття міжнародного пункту пропуску у Білій Церкві відбудеться восени 2019 року.