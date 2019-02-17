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      Yanair запустить нові рейси з Одеси

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      Літак авіакомпанії Yanair
      Літак авіакомпанії Yanair / odessa.net.ua

      Українська авіакомпанія Yanair планує запустити нові рейси з Одеси до Єревана. Літній розклад стартує 20 травня з Одеси.

      Про це повідомили на сайті ЦТС.

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      Варто зазначити, що рейси здійснюватимуться щопонеділка один раз на тиждень. Виліт з Одеси о 9:00, а зі столиці Вірменії – о 13:00 за місцевим часом.

      Раніше авіаперевізник відкрив продаж квитків на рейси в Батумі з Києва, Харкова та Одеси, а також з Одеси в Тбілісі, які стартують у квітні-червні 2019 року.

      До слова, в рамках програми розвитку регіональних аеропортів кількість рейсів в аеродромі Білої Церкви має збільшитися з 73 до 300 операцій на рік. Відтак відкриття міжнародного пункту пропуску у Білій Церкві відбудеться восени 2019 року.

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      Теги: Новини України авіація Новини Одеси Єреван
      Джерело: 24 Канал
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