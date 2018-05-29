"Яндекс" презентував розумну колонку: чим унікальна новинка

Компанія "Яндекс" представила розумну колонку, яка отримала назву "Станція". Це мультимедійний центр із вбудованим голосовим помічником "Аліса".

Нову розробку представили на конференції YaC2018.

Читайте також: Xiaomi представила валізу, що відмикається за відбитком пальців: ціна новинки

"Розумна" колонка видає 50 Ватт звуку, може підключатися до телевізора і управляє як відтворенням відео, так і музикою – до ґаджету підключений сервіс "Яндекс.Музика" з 35 мільйонами композицій. Користувач може попросити "Алісу" поставити трек, змінити гучність, перемотати і виконати інші команди.

Крім безпосередньо функцій медіацентру колонка також працює в якості голосового помічника і може, наприклад, поставити будильник або нагадати про зустріч в календарі. Також за допомогою "Станції" користувач може купити що-небудь через інтернет. В майбутньому "Яндекс" впровадить біометричний розпізнавання, щоб колонка могла розуміти, хто з членів сім'ї до неї звертається, щоб, наприклад, дитина не купила щось самостійно без відома батьків. На даному етапі для верифікації покупок потрібно буде їх окремо схвалювати в додатку-компаньйона, встановленому на смартфоні.



"Яндекс" презентував розумну колонку

У ґаджеті встановлено сім мікрофонів, які стежать за джерелом мови, завдяки чому розумна колонка чує мову людини навіть крізь гучну музику. У колонці передбачена кнопка для апаратного відключення мікрофонів. Крім того, "Станція" підтримує різні профілі видачі контенту, наприклад, вміє реагувати на присутність дітей, фільтруючи відповіді.

Читайте також: В Росії "розумні ворота" підписались на платну розсилку і розтринькали всі гроші з рахунку

Станція буде доступна в трьох кольорах за ціною 9990 рублів (близько 4 240 гривень), перші пристрої надійдуть у продаж вже цього літа.

Крім того, представники "Яндексу" розповіли, що в перспективі планується поступове впровадження функцій розумного будинку. Почнуть вони з простих функцій, таких як включення і виключення світла, проте в подальшому, ймовірно, з'являться і більш складні функції.