"Яндекс" презентував розумну колонку: чим унікальна новинка
Компанія "Яндекс" представила розумну колонку, яка отримала назву "Станція". Це мультимедійний центр із вбудованим голосовим помічником "Аліса".
Нову розробку представили на конференції YaC2018.
"Розумна" колонка видає 50 Ватт звуку, може підключатися до телевізора і управляє як відтворенням відео, так і музикою – до ґаджету підключений сервіс "Яндекс.Музика" з 35 мільйонами композицій. Користувач може попросити "Алісу" поставити трек, змінити гучність, перемотати і виконати інші команди.
Крім безпосередньо функцій медіацентру колонка також працює в якості голосового помічника і може, наприклад, поставити будильник або нагадати про зустріч в календарі. Також за допомогою "Станції" користувач може купити що-небудь через інтернет. В майбутньому "Яндекс" впровадить біометричний розпізнавання, щоб колонка могла розуміти, хто з членів сім'ї до неї звертається, щоб, наприклад, дитина не купила щось самостійно без відома батьків. На даному етапі для верифікації покупок потрібно буде їх окремо схвалювати в додатку-компаньйона, встановленому на смартфоні.
"Яндекс" презентував розумну колонку
У ґаджеті встановлено сім мікрофонів, які стежать за джерелом мови, завдяки чому розумна колонка чує мову людини навіть крізь гучну музику. У колонці передбачена кнопка для апаратного відключення мікрофонів. Крім того, "Станція" підтримує різні профілі видачі контенту, наприклад, вміє реагувати на присутність дітей, фільтруючи відповіді.
Станція буде доступна в трьох кольорах за ціною 9990 рублів (близько 4 240 гривень), перші пристрої надійдуть у продаж вже цього літа.
Крім того, представники "Яндексу" розповіли, що в перспективі планується поступове впровадження функцій розумного будинку. Почнуть вони з простих функцій, таких як включення і виключення світла, проте в подальшому, ймовірно, з'являться і більш складні функції.