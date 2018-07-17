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"Яндекс" знову допустив витік особистих даних росіян

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Новий витік інформації у "Яндекс"
Новий витік інформації у "Яндекс"

Російська пошукова система "Яндекс" знову допустила витік особистих даних росіян: скани паспортів, інформація про банківські платежі, електронні квитки на літаки та поїзди.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

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Зазаначається, що витік даних виявив експерт по роботі з пошуковими системами Павло Медведєв. Він заявив, що персональну інформацію видають сайти найбільших російських банків, серед яких "Ощадбанк" і ВТБ, департамент транспорту Москви і агрегатор квитків Trip.com.

У "Яндекса" виправдовуються, що пошуковий робот індексує лише ті відомості, на яких відсутній захист спеціальним файлом. В цілому це турбота власника сайту або веб-розробника. Однак співробітник відділу техпідтримки продуктів ESET Russia Борис Соболєв запевняє, що відповідальність за подібне частково лежить на пошукових системах.

А у "Сбербанку" заявили, що проводять розслідування у зв'язку з потраплянням особистих даних в пошуковик. 

Нагадаємо, нещодавно користувачі російського пошуковика "Яндекс" виявили, що з його допомогою можна отримати доступ до багатьох документів, які зберігаються в хмарному сховищі Google Docs. У вільному доступі опинилися паролі, номери телефонів та особисті дані власників Google-акаунтів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі  Техно

Теги: Новини Росії Техно Яндекс Інтернет Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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