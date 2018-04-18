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Янукович мав залишитися і померти в Україні, – Добкін

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Добкін:
Добкін: "Янукович, швидше за все, розумів, що помре, якщо залишиться в Україні" / Фото з відкритих джерел

Нардеп Михайло Добкін заявив, що екс-президент Віктор Янукович мав залишитися в Україні і померти.

Про це нардеп заявив під час допиту в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича.

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На думку Добкіна, Янукович був у смертельній ситуації після розстрілу Майдану і додав, що обираючись на таку посаду, можна розуміти, що такий момент настане і треба було залишитися в Україні.

Весь мій негатив до Януковича, який я дозволив собі виплюснути публічно, полягає в тому, що він, навіть розуміючи, що помре (а він, швидше за все, розумів, що помре), він мав залишитися і померти. Він голова держави, обирається на цю посаду, повинен розуміти, що такий час може прийти,
– сказав Добкін.

Зокрема, політик зазначив, що у якби не втеча екс-президента, то не було б таких серйозних трагічних подій для багатьох людей – "когось убили, хтось покінчив життя самогубством".

Нагадаємо, 18 квітня Оболонський районний суд Києва почав допит народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна як свідка в справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого в держзраді.

Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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