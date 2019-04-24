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      Янукович планує повернення в Україну

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      Адвокат заявляє про наміри Януковича повернутися в Україну
      Адвокат заявляє про наміри Януковича повернутися в Україну / Фото з відкритих джерел

      Президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну – і його юристи активно над цим працюють. Однак вони кажуть, що перемога на президентських виборах Володимира Зеленського із бажанням Януковича не пов’язана.

      Янукович домагатиметься зняття всіх звинувачень і оскаржить вже винесений вирок, розповів його адвокат Віталій Сердюк виданню "Известия".

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      Сердюк зазначив, хоч Віктор Янукович нещодавно надіслав новообраному главі держави вітальне повідомлення, однак "цей жест жодним чином не пов'язаний з його бажанням повернутися". 

      Дійсно, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Віктора Януковича. Так само як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і будемо боротися,
      – стверджує він.

      Адвокат Януковича також заявив, що той "на території Росії перебуває тимчасово і вимушено". За його словами, "захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер".  При цьому він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.

      Окрім того, захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.

      Зазначимо, Янукович одним із перших привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців "мудрим". У лідера виборів на це відповіли, що обійдуться "без цієї підтримки і цих привтіань". 

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      Який вирок отримав Янукович в Україні? 24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Віктор Янукович Президентські вибори 2019
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