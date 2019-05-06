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      Янукович попросив позбавити ліцензії його колишнього адвоката

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / radiosvoboda.org

      До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від президента-втікача Віктора Януковича.

      У ньому він просить позбавити статусу адвоката його державного захисника Івана Ангеліна, повідомили у прес-службі судової установи.

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      Нагадаємо, у вересні 2018 року Ангеліна позбавили права на заняття адвокатською діяльністю через те, що "він зрадив принципи адвокатури, порушив клятву адвоката". За словами члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ігоря Федоренка, той не працював у інтересах Януковича й сприяв отриманню прокуратурою рішення проти клієнта.

      Проте вже 29 березня 2019 року ВКДКА повернула Ангеліну ліцензію адвоката. Саме це рішення у своєму позові оскаржує Віктор Янукович. Поки що матеріали позову вивчають у суді та вирішують, чи відкривати провадження у справі.

      Зазначимо, що наприкінці квітня стало відомо, що Янукович хоче повернутися в Україну, а його юристи активно над цим працюють. Однак, за словами його захисників, перемога Зеленського у президентських виборах ніяк не пов'язана з цим бажанням екс-президента.

      Який вирок отримав Янукович в Україні?24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.

      Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

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      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович
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