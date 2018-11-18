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      Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо

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      Віктор Янукович потрапив до лікарні у Росії
      Віктор Янукович потрапив до лікарні у Росії / Колаж 24 каналу

      18 листопада росЗМІ повідомили, що колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували у Москві із серйозною травмою.

      Що відомо про стан Януковича?

      Як пише російське видання "Комсомольська правда", президента-втікача Віктора Януковича госпіталізували у Московську клініку імені Скліфосовського.

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      Представники закладу повідомили, що Януковича доставили у клініку ще у п'ятницю, 16 листопада, у нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта та коліна.

      РосЗМІ пишуть, що президент-втікач травмувався під час гри в теніс на відомому тенісному корті у Підмосков’ї, звідки його й госпіталізували.

      У лікарні також зазначили, що Януковича доставили у заклад у супроводі кількох невідомих осіб.

      У блоці клініки, де йому надавали допомогу, на певний час обмежили доступ для відвідувачів. А згодом його поклали в реанімацію, та незабаром відвезли в приватну клініку.

      "РИА Новости" пишуть, що інформацію про госпіталізацію Януковича їм таки підтвердили у довідковій службі лікарні імені Скліфософського.

      Надійшов у п'ятницю, йому була надана медична допомога, відпущений того ж дня,
      – запевнили у клініці.

      Янукович не виступить у суді

      У понеділок, 19 листопада, Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі за підозрою його у державній зраді.

      Адвокат президента-втікача Олександр Горошинський повідомив журналістам, що через отриману травму його клієнт не зможе брати участь у судовому засіданні навіть в режимі відеоконференції.

      Я був у Москві у п’ятницю. Поїхав обговорити питання його (Януковича) участі у відеоконференції (під час якої екс-президент мав сказати останнє слово). Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися,
      – сказав адвокат.

      За його даними, станом на 18 листопада Янукович все ще перебуває у лікарні.

      За словами захисника, екс-гарант пробуде у лікарні щонайменше 3 тижні, оскільки травми яких він зазнав, є "досить серйозними".

      "Він не має можливості рухатися, у нього лангетка (гіпсова пов’язка). Як кажуть лікарі, це важка травма, він щонайменше 21 день буде (на лікарняному ліжку). Відповідні документи ми надамо суду", – додав Горошинський.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни.

      У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили для Януковича 15 років в'язниці.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Віктор Янукович Москва
      Джерело: 24 канал
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