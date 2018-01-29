Янукович слухав тільки Манафорта, чиї послуги оплачували українські олігархи, – The Atlantic

Американський політтехнолог Пол Манафорт, який був радником колишнього президента України Віктора Януковича та очолював передвиборчий штаб тодішнього кандидата у президенти США Дональда Трампа, мав доволі потужний вплив на український уряд.

Як йдеться у розслідуванні, опублікованому у виданні The Atlantic, Манафорт фактично мав свій "тіньовий уряд", коли в кожному міністерстві у нього була своя людина.

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Це сталося завдяки тому, що Пол Манафорт вибудував з Віктором Януковичем доволі близькі стосунки. Вони часто грали в теніс чи ходили в баню. Манафорт змусив Януковича одягатися в такі ж костюми і навіть причісувати волосся таким же чином.

"Манафорт навчив його, як посміхатися та як вести переговори. І все це робив тихо, з задніх сидінь. Він робив це дуже елегантно", – йдеться в статті.

Олег Волошин, екс-спікер українського Міністерства закордонних справ, розповів, що Янукович слухав тільки Манафорта, в той час як аргументи чиновників він просто ігнорував.

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Автор розслідування згадує, що Манафорт отримував від Януковича величезні суми грошей – більше, ніж будь-коли до цього у своєму житті. Послуги політтехнолога часто – хоча і неохоче – оплачувалися з кишень українських олігархів, лояльних до Януковича.

Крім того, після Революції гідності і повернення до Сполучених Штатів, Манафорт почав лікування в психологічній клініці в Арізоні через проблеми особистого характеру. Одна з його дочок навіть зізнавалася, що тоді її батько був на межі самогубства.