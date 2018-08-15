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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Янукович відмовився від безкоштовного адвоката і заборонив йому бути на суді щодо втрати Криму

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Екс-президент України Віктор Янукович
Екс-президент України Віктор Янукович / rudenko.kiev.ua

Віктор Янукович відмовився від послуг адвоката Центру безкоштовної правової допомоги Юрія Рябовола, а також заборонив йому брати участь і бути присутнім у судовому засіданні у справі про втрату Криму.

Відповідну заяву Януковича опублікував на сторінці в Facebook адвокат колишнього президента Віталій Сердюк.

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За словами адвоката екс-президента, незаконне притягнення до справи "державного адвоката" – це спроба суду і ГПУ надати процесу видимість змагальності, а в реальності допомогти швидко закінчити процес без допиту свідків захисту, дослідження наших доказів і забезпечити винесення вироку Президенту Віктору Януковичу у встановлений термін.

Згідно зі статтею 23 ЗУ "Про безоплатну правову допомогу" поява адвоката Рябовола в засіданні Суду 16.08.2018 буде яскравим доказом цього злочинного сценарію влади,
– написав Віталій Сердюк.

Заява Віктора Януковича про відмову від безкоштовного адвоката
Заява Віктора Януковича про відмову від безкоштовного адвоката

Нагадаємо, 7 серпня екс-президенту Віктору Януковичу призначили нового державного адвоката Юрія Рябовола у справі про держзраду.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Анексія Криму Судді
Джерело: 24 канал
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