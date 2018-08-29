Януковича викликали до суду для участі у засіданні

Згідно з повісткою, колишній президент України Віктор Янукович повинен прибути в суд особисто.

Про це повідомляє comments.ua з посиланням на Урядовий Кур’єр. Як зазначають, текст повістки був опублікований в газеті в середу, 29 серпня.

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Згідно з нею, Оболонський районний суд міста Києва викликає колишнього президента України Віктора Януковича для участі в судових засіданнях 13, 14, 17 і 18 вересня 2018 року на 10:00. Екс-президента обвинувачують в скоєнні злочинів, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 серпня в Оболонському районному суді Києва відбулося засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час нього прокурори Головної військової прокуратури оголосили свій вирок: вони просять для "легітимного" 15 років в'язниці. Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.