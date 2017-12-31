Японець створив "маску-невидимку", щоб перевірити iPhone X: відео

Японський розробник додатків Казуя Ношіро зробив своє обличчя невидимим за допомогою iPhone X. За його словами, таким чином він тестує флагманський iPhone X для нової гри.

Про це пишуть на The Verge.

Розробник вирішив скористатися наявними можливостями iPhone X для створення цифрової "маски-невидимки", яка імітувала зображення стіни за спиною та змінювала його, коли чоловік повертався та рухав головою.

Читайте також: В Apple запропонували компенсацію за гальмування роботи старих iPhone

Ношіро не став описувати принцип дії фільтра, схожого до різних масок у Facebook, Snapchat та Instagram. Можливо, він спочатку створив зображення з деталями позаду нього, а потім замаскував обличчя, зробивши його прозорим. Завдяки цьому замість зображення обличчя на відео показується фонове зображення. Але це спрацьовує навіть під час руху.

Десятисекундне відео справляє дещо моторошне враження, але точно не залишає байдужими невгамовних користувачів.