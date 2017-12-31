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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Японець створив "маску-невидимку", щоб перевірити iPhone X: відео

03:05, сьогодні 738 Читать новость на русском
Японський розробник додатків Казуя Ношіро
Японський розробник додатків Казуя Ношіро / Скріншот з відео

Японський розробник додатків Казуя Ношіро зробив своє обличчя невидимим за допомогою iPhone X. За його словами, таким чином він тестує флагманський iPhone X для нової гри.

Про це пишуть на The Verge.

Розробник вирішив скористатися наявними можливостями iPhone X для створення цифрової "маски-невидимки", яка імітувала зображення стіни за спиною та змінювала його, коли чоловік повертався та рухав головою.

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Ношіро не став описувати принцип дії фільтра, схожого до різних масок у Facebook, Snapchat та Instagram. Можливо, він спочатку створив зображення з деталями позаду нього, а потім замаскував обличчя, зробивши його прозорим. Завдяки цьому замість зображення обличчя на відео показується фонове зображення. Але це спрацьовує навіть під час руху.

Десятисекундне відео справляє дещо моторошне враження, але точно не залишає байдужими невгамовних користувачів.

Теги: LifeStyle iPhone iPhone 8 Інформаційні технології мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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