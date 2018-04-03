Японець створив нейромережу, яка визначає, де приготували страву

Японський програміст створив нейромережу, яка здатна із 95-відсотковою точністю визначити за фотографією тарілки з раменом, в якому закладі він був приготовлений. Для своєї розробки він використовував сервіс Google AutoML Vision, який автоматично створює оптимальні нейромережеві моделі для розпізнавання конкретних типів об'єктів.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

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Одна із властивостей нейромережі полягає в здатності знаходити непомітні звичайній людині закономірності у великих обсягах даних. Програміст з Японії на ім'я Кендзі Дої припустив, що вид приготування однакових страв залежить від конкретного кухара, інструментів та інших факторів, і, відповідно, ці особливості можна визначити за допомогою нейромережі. Він вирішив перевірити гіпотезу на фотографіях рамена, який готують в 41 точці відомої японської мережі ресторанів Ramen Jiro.

Для тренувальних даних для алгоритму він зібрав в Інтернеті 48244 фотографій з 41 ресторану, відкинув невідповідні картинки, і розмітив ці дані, зіставивши кожну фотографію з конкретним рестораном. В результаті він отримав набір даних, що складається з приблизно 1170 фотографій тарілок з раменом для кожного ресторану.



Приклад фото тарілок з раменом

Цей датасет програміст завантажив в сервіс Google AutoML Vision, що дозволяє створювати нейромережеві моделі для розпізнавання образів. Сервіс отримує розмічені дані, а потім самостійно займається оптимізацією архітектури моделі для конкретного завдання. За такого підходу задача дається моделям, які трохи відрізняються одна від одної та конкурують між собою. З них відбираються моделі з найкращими результатами, після чого процес може повторюватися.

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В результаті, після 24 тренування програміст отримав програму, яка може класифікувати фотографії тарілок з раменом по 41 ресторану мережі з точністю 94,5%. Автор проекту зазначає, що нейромережа правильно класифікувала фотографії при тому, що на них були однакові тарілки і столи, з чого можна зробити припущення, що вона навчилася визначати відмінності в самих стравах, наприклад, в розмірах шматків м'яса або типі сервірування.

Що таке рамен? Страва японської кухні з пшеничною локшиною. Дуже популярна в Кореї та Японії, особливо серед молоді бо недорога, смачна та поживна. Фактично, рамен — це фастфуд. Останнім часом вважається стравою китайської і корейської кухні.