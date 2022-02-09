Однак спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для власних внутрішніх потреб. Японський уряд звернеться до компаній, які постачають зріджений природний газ.
До теми США та ЄС готові купувати газ навіть у Китаю, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІ
Японія готова постачати газ у Європу
Наразі в Японії обговорюють моджжливість обсяг та терміни, за які газ перенаправлятимуть в Європу, у випадку повномастшабної агресії Росії проти України.
При цьому представники енергетичного сектора Японії переконані, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.
Як наступ Росії вплине на ситуацію з газом
- Існують припущення, що у разі нападу Росії удари можуть нанести по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам.
- У такому випадку можливість забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти збережеться протягом 5 – 7 днів.
- При цьому однією з основних стримуючих санкцій проти Росії зараз розглядається блокування роботи газопроводу "Північний потік-2". Його відключення вимагають у США, проте в Євросоюзі ще не дійшли загальної згоди у цьому питанні.