Японія готова постачати газ у Європу в разі вторгнення Росії в Україну
Джерело:Kyodo News
Ймовірне повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спричинити енергетичну кризу в Європі. Уряд Японії розглядає можливість поставок зрідженого природного газу в європейські країни.
Однак спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для власних внутрішніх потреб. Японський уряд звернеться до компаній, які постачають зріджений природний газ.
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Японія готова постачати газ у Європу
Наразі в Японії обговорюють моджжливість обсяг та терміни, за які газ перенаправлятимуть в Європу, у випадку повномастшабної агресії Росії проти України.Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати звернулися по допомогу з газом до Японії. Тоді міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда заявив, що японська влада шукає такі шляхі розв'язання завдання, аби це не вплинуло на повсякденне життя громадян.
При цьому представники енергетичного сектора Японії переконані, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.
Як наступ Росії вплине на ситуацію з газом
- Існують припущення, що у разі нападу Росії удари можуть нанести по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам.
- У такому випадку можливість забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти збережеться протягом 5 – 7 днів.
- При цьому однією з основних стримуючих санкцій проти Росії зараз розглядається блокування роботи газопроводу "Північний потік-2". Його відключення вимагають у США, проте в Євросоюзі ще не дійшли загальної згоди у цьому питанні.