07:14
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:37, 15 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Японія обіцяє залишити Курили без американських військових баз

      1235 Читать новость на русском
      Сіндзо Абе
      Сіндзо Абе / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що в разі можливої передачі японській стороні частини південних Курильських островів військові бази США розміщувати там не дозволять.

      Про це повідомляє агенція "ТАСС".

      Читайте також: Японія хоче створити підводний безпілотник для моніторингу віддалених островів, – ЗМІ

      Відповідно до японсько-американської угоди з безпеки США можуть розміщувати свої військові бази на всій території країни. Однак, як повідомили високопоставлені японські чиновники, вони не можуть бути розміщені без згоди Японії.

      Нагадаємо, що Японія і США раніше заявили про розробку плану спільного реагування об'єднаних збройних сил у разі виникнення загрози з боку Китаю в районі спірних островів Сенкаку в Східно-Китайському морі.

      Теги: Новини політики Японія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 листопада , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 626
      Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      15 листопада , 23:00 Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      814
      Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      15 листопада , 22:07 Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      3302
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      15 листопада , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 1879
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      15 листопада , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2856
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук