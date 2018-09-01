Японія підняла свої винищувачі в небо через російські літаки

Японія підняла у небо чотири винищувачі у відповідь на політ трьох літаків РФ. Японська авіація супроводжувала російські літаки.

Про це інформують на сайті Міноборони країни.

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Зазначається, що чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря.

В Об'єднаному штабі Повітряних сил самооборони Японії повідомили, що Ту-142 підлетів до острова Хоккайдо і пройшов уздовж його західного узбережжя на південь, здійснивши коло і обігнувши архіпелаг.

Бомбардувальник Су-24 здійснив політ в районі острова Хонсю.