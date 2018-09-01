Японія підняла свої винищувачі в небо через російські літаки
Японія підняла у небо чотири винищувачі у відповідь на політ трьох літаків РФ. Японська авіація супроводжувала російські літаки.
Про це інформують на сайті Міноборони країни.
Читайте також: У Росії літак вилетів за межі злітної смуги і загорівся – багато постраждалих: фото і відео
Зазначається, що чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря.
В Об'єднаному штабі Повітряних сил самооборони Японії повідомили, що Ту-142 підлетів до острова Хоккайдо і пройшов уздовж його західного узбережжя на південь, здійснивши коло і обігнувши архіпелаг.
Бомбардувальник Су-24 здійснив політ в районі острова Хонсю.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Росія почала військові навчання у Придністров’ї4 грудня 2017 , 22:02
Росія вичерпала ліміт довіри, – Білий дім3 жовтня 2016 , 23:24
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00