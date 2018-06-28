Японія – Польща: відео голів та моментів матчу

Голи у матчі збірних Японії та Польщі глядачі побачили вже у другому таймі. Першою відзначилася збірна Польщі.

Поляки у цьjму матчі вже грали "на престиж", адже втратили можливість вийти в плей-оф. Однак саме вони першимb забили. Після подачі зі штрафного ногою м'яч у сітку воріт переправив Беднарек.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Гол у ворота збірної Японії