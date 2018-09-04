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Японія помітила найбільшу кількість російських кораблів з часів "холодної війни"

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Російські кораблі біля берегів Японії
Російські кораблі біля берегів Японії / vnews.agency

Міністерство оборони Японії повідомило, що протокою Лаперуза, яка розділяє острова Хоккайдо і Сахалін пройшли 28 кораблів російського Тихоокеанського флоту РФ.

Про це повідомляє Kyodo.

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У японському оборонному відомстві зазначили, що це найбільша група російських кораблів з часів "холодної війни".

Ескадра складалася кораблів забезпечення, есмінець, фрегат і інші судна різного призначення. Вони перетнули протоку в період з пізнього вечора 1 вересня по другу половину 2 вересня в 210 км від північного узбережжя японського острова Хоккайдо.

У Міноборони додали, що кораблі не здійснювали ніяких ворожих дій і не порушували японські територіальні води.

Нагадаємо, Японія підняла у небо чотири винищувачі у відповідь на політ трьох літаків РФ. Японська авіація супроводжувала російські літаки.

Теги: Новини Росії Новини політики Водний транспорт Японія
Джерело: 24 Канал
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