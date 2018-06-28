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22:53, 26 червня
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Японія програла Польщі, але вийшла в плей-оф через меншу кількість жовтих карток

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Японія програла Польщі, але вийшла в плей-оф Чемпіонату світу 2018
Японія програла Польщі, але вийшла в плей-оф Чемпіонату світу 2018

Збірна Японії, попри те, що програла збірній Польщі на Чемпіонаті світу, досягла головного – отримала менше жовтих карток, аніж збірна Сенегалу. Саме це допомогло азіатам вийти в плей-оф.

Збірна Японії у першому турі дещо сенсаційно обіграла Колумбію (правда останні майже весь матч провели у меншості, і пропустили з пенальті вже на 6 хвилині гри). У матчі проти Сенегалу команда зіграла у нічию 2:2. Тож перед останній туром групового етапу Японія та Сенегал мали по чотири очки, а різниця забитих пропущених складала 4:3. І обидві збірній програли свої треті матчі з однаковим результатом 1:0.

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Через те, що Колумбія набрала шість очок, то з групи вона вийшла з першого місця. Ще одну путівку в плей-оф визначали між Японією та Сенегалом.

Японія у матчі проти Польщі не забила жодного гола. Хоча створила чимало моментів. За поляків надійно діяв Щенсни. Його візаві у протилежних воротах Кавасіма теж мав чимало роботи після атак збірної Польщі. Але забити голи обом командам у першому таймі не вдавалося.

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Єдине взяття воріт відбулося вже у другому таймі. Автором голу став Беднарек, який відгукнувся на навіс зі штрафного, в падінні пробивши по воротах. Більше команди не забивали.

Головним здобутком збірної Японії у цьому матчі стало те, що в їх пасиві лише одна жовта картка, яку отримав Макіно. Для японців це стало четверте попередження на Чемпіонаті світу. За рівності показників зі збірною Сенегалу (рівна кількість набраних очок та забитих-пропущених голів), саме кількість жовтих карток стала вирішальною. Сенегал отримав п'ять попереджень (останнє – у матчі проти Колумбії), тож азійська збірна пройшла в 1/8 фіналу. Варто додати, що якби кількість жовтих карток теж була б однаковою, то учасника плей-оф визначили б жеребкуванням.

Японія – Польща 0:1

Гол: Беднарек, 60

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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