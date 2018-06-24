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Японія та Сенегал зіграли у нічию на Чемпіонаті світу

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Японія та Сенегал зіграли у нічию на Чемпіонаті світу 2018
Японія та Сенегал зіграли у нічию на Чемпіонаті світу 2018

Збірні Японії та Сенегалу дещо неочікувано очолили групу H після перемоги над Колумбією та Польщею відповідно. У другому турі обом збірним довелося зійтися в очній зустрічі.

У випадку перемоги однієї зі збірних, вона могла гарантувати собі місце у плей-оф. Та не склалося.

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Першим забити вдалося саме африканській збірній. Автором голу є Мане, який опинився у потрібному місці в потрібний час. після подачі з кутового м'яч потрапив до Сабалі, який потужно пробив по воротах. Голкіпер Кавасіма не зумів як слід впоратися з цим ударом низом, відбивши м'яч перед собою. Якраз туди, де і стояв Мане. Від останнього м'яч і влетів у ворота.

Гол збірної Японії виявився біль продуманим і командним, а не випадковим. Після закидання м'яча у штрафний майданчик збірної Сенегалу, його обробив Нагатомо, на замаху обігравши одразу двох суперників. Він залишив його під удар Інуї, який пробив точно у дальній кут воріт.

Ще два голи команди забили по перерві. Вперед знову вийшла африканська збірна. Спочатку Сабалі прострілив вздовж лінії воріт на Ньянга, однак той не зумів зупинити м'яч, який відскочив до Ваге, що набігав на дальню стійку. Гравець в один дотик пробив по воротах.

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А вже за декілька хвилин рахунок знову був рівний. Воротар Н'Діає помилився на виході при закиданні м'яча, який вже на лінії поля зупинив Інуї. Японець вернув м'яч у штрафний майданчик, де ніхто не завадив Хонді пробити по воротах.

Більше команди не забивали і зіграли у нічию. Чим доволі заплутали ситуацію в групі H. Адже жодна збірна поки не гарантувала собі вихід у плей-оф. навіть збірні Японії та Колумбії, які мають по чотири очки. Адже якщо збірні Польщі та Колумбії зіграють у нічию, а в наступних матчах переможуть своїх суперників, то у всіх команд у групі буде по чотири очки. Тоді з групи вийдуть команди з кращою різницею забитих-пропущених голів.

Японія – Сенегал 2:2

Голи: Інуї, 34, Хонда, 78 – Мане, 11, Ваге, 72

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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