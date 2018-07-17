Японія та ЄС підписали угоду, яка створює найбільшу у світі відкриту економічну зону

17 липня Японія та Європейський Союз уклали угоду про вільну торгівлю. обидві сторони покладають надії, що угода стане противагою протекціоністським торговим заходам, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Широкомасштабну угоду сторони підписали в Японії, Токіо. Ця угода є найбільшою з будь-коли укладених ЄС. До того ж вона створює найбільшу у світі відкриту економічну зону. В такій зоні будуть скасовані тарифи на все: від японських автомобілів до французького сиру.

Відомо, що угоду було укладено також і через побоювання, що торгівельна війна між США та Китаєм може зменшити роль вільної торгівлі у світовій економіці. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе підписав торговий договір з головою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"На Японію та ЄС припадає близько третини світового валового внутрішнього продукту, і їхні торговельні відносини мають простір до зростання. На думку офіційних осіб ЄС, які оцінюють цю угоду, економіка ЄС зросте на 0,8%, а у Японії – на 0,3% у довгостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.