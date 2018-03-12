Японія виділить Україні 500 тисяч доларів для реалізації семи проектів безпеки людини
Цьогоріч Японія виділить Україні 500 тисяч доларів для реалізації семи проектів в сфері охорони здоров'я, реабілітації та освіти.
Про це повідомляє Інтерфакс.
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Проекти реалізовуватимуться в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській області та в містах Київ, Харків та Миколаїв.
Зазначається, що фінансова допомога буде надана в рамках другого етапу фінансування програми підтримки проектів безпеки людини "КУСАНОНЕ".
Церемонія підписання семи грантових угод з благодійними та громадськими організаціями за проектами "КУСАНОНЕ" відбудеться 15 березня за участю посла Японії в Україні Шигекі Суми.
Джерело: 24 Канал
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