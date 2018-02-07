Японія висловила протест через російські навчання на Курилах

Японія висловила Росії протест у зв'язку з початком військових навчань на південних Курилах, які в Токіо називають "північними територіями"

Про це повідомляють "РИА Новости", з посиланням на слова міністра закордонних справ Японії Таро Коно.

"Навчання призведуть до посилення військової присутності Росії на чотирьох північних островах. Це йде врозріз з позицією нашої країни", – сказав міністр, наголосивши, що російській стороні був переданий протест по дипломатичних каналах.

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При цьому Коно дав зрозуміти, що маневри не вплинули на плани прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе відвідати Росію в травні цього року.

Напередодні на островах Курильської гряди почалися тижневі антитерористичні навчання, в яких задіяні понад 2 тисячі військових і близько 500 одиниць техніки.

Довідка: Японія претендує на південний край тихоокеанської гряди, яку називає "північними територіями", окуповану радянськими військами наприкінці Другої світової. Суперечка, яку Москва відмовляється навіть обговорювати, досі заважає двом країнам підписати формальний договір про мир, який так і не був укладений після 1945 року.