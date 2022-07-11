У Японії прощаються з убитим Сіндзо Абе: зворушливі фото з церемонії

У Токіо відбувається церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром Сіндзо Абе, якого застрелили, коли він виголошував промову напередодні виборів до верхньої палати парламенту.

"Шок, який ми всі відчуваємо"

Церемонія прощання для родини та близьких друзів відбудеться 12 липня. На Кубі та в Бразилії оголосили національний траур через вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії.

Важливо Сіндзо Абе – вбивство самурая

Світові лідери виголошують свої співчуття, з цією метою до Японії прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен.

Президент Байден попросив мене особисто, від імені президента, від імені американського народу висловити співчуття з приводу смерті колишнього прем'єр-міністра Абе. Я поділився з нашими японськими колегами почуттям втрати і шоку, які ми всі відчуваємо при цій жахливій трагедії,

– сказав він.

Джо Байден підписав лист співчуття / Фото CNN

Політики висловили співчуття

Блінкен передав родині Сіндзо Абе і прем'єр-міністрові Японії листи співчуття від президента США.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо зазначив, що продовжить приймати виклики, які не встиг завершити Абе.

Президент Тайваню Цай Ін Вень також висловив співчуття родині колишнього прем'єр-міністра Абе і зазначив, що наказав усім державним установам і державним школам Тайваню приспустити національні прапори.

Церемонія прощання з Сіндзо Абе / Фото CNN

Коротко про вбивство Сіндзо Абе

Експрем'єра Японії Сіндзо Абе застрелили у 8 липня. Під час промови прем'єра з натовпу вийшов чоловік і вистрілив із саморобної вогнепальної зброї.

Правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного у замаху на вбивство.

ЗМІ повідомляють, що вбивця колишнього прем’єра Японії вважав, нібито Абе був пов'язаний з релігійною сектою, через яку збанкрутувала матір нападника.

Що відомо про Сіндзо Абе

Абе було 67 років. Він народився у Токіо у сім'ї політика. Навчався у США та Японії. В політику прийшов у 90-х.

Вперше на посаді прем'єр-міністра перебував у 2006 – 2007 роках. Вдруге обійняв цю посаду у 2012 році. Пішов у відставку через 8 років. Причиною такого рішення назвав проблеми зі здоров'ям.

В Україні Абе побував у 2015 році. Тоді це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.

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