Японію знову сколихнув сильний землетрус

Північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися 20 листопада поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів залягав у Тихому океані на глибині понад 46 кілометрів за 36 кілометрів від населеного пункту Наміе.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань унаслідок землетрусу немає.

Також не оголошувалася загроза цунамі.

Нагадаємо, на початку вересня Японію на острові Хоккайдо струсонув потужний землетрус. Він забрав життя щонайменше 44 людей, ще кілька сотень отримали поранення. 4 листопада в північній частині країни поблизу острова Хаккайдо стався новий землетрус магнітудою 5,9 бала.