Японка створила стильну колекцію посуду з харчових відходів: неймовірні фото

Дизайнер Косуке Аракі з Токіо вирішила створити власний посуд із непотрібних речей у побуті. Так, жінка винайшла спосіб переробки харчових відходів, який вже здивував весь світ.

Красиві вази, чашки і тарілки – цей посуд увійшов до незвичної колекції Косуке Аракі. Однак на перший погляд ніхто б не запідозрив, що матеріали для їх виготовлення японка взяла на власній кухні, передає журнал Buro247.

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За словами дизайнера, вона обвуглює харчові відходи та створює так званий "клей" з виварених кісток і м'ясної шкіри. Для створення посуду Косуке Аракі використовує шкарлупу від яєць, качани овочів, кістки від м'яса, протерміновані фрукти та овочі. Всього за рік жінка зуміла переробити 315 кілограмів харчових відходів.



Матеріали для створення посуду



Незвичний спосіб переробки харчових відходів

Готові вироби японка покриває традиційним чорним лаком, що додає посуду вишуканості. Свою першу колекцію Косуке Аракі назвала The Anima collection. наразі посуд виставили в Берліні, в Музеї декоративно-прикладного мистецтва.



Готові вироби Косуке Аракі