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Японська компанія презентувала робота-аватара Telexistence Model H

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Telexistence Model H
Telexistence Model H / Скріншот з відео

Японська компанія Telexistence представила робота-аватара Model H. Пристрій призначений для віддаленого управління за допомогою контролерів та шолому віртуальної реальності.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

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Компанія Telexistence вирішила піти по шляху використання VR-управління і представлений робот-аватар Model H управляється за допомогою шолома віртуальної реальності HTC Vive і пари контролерів. Сам робот встановлений на автономній колісній платформі, має пару рук і голову, яка повертається, також в ній встановлено дві камери для стереозору.

Telexistence Model H
Японці представили робота-аватара Telexistence Model H

Судячи з опублікованого промо-ролику, робот позиціонується саме як пристрій телеприсутності – у користувача є можливість вибрати, в яке місце він хоче перенестися за допомогою робота-аватара. На сайті виробника не опубліковано ніяких докладних характеристик, тому неясно, скільки пристрій може працювати без підзарядки або яким чином робот підключається до мережі, якщо з'єднання відбувається за допомогою Wi-Fi, то це істотно обмежує можливості користувача у вільному переміщенню робота-аватара.

Промо-ролик нового робота Model H від Telexistence – дивіться відео

 

Роботом-аватаром зараз часто називають два різних класи пристроїв: пристрої телеприсутності і віддалено керовані гуманоїдні роботи. У перспективі обидва ці класи зможе поєднувати один робот, але на сьогоднішній день гуманоїдні роботи занадто дорогі для звичайних людей, тому пристрої телеприсутності, як правило, представляють собою схему "планшет на коліщатках". У той же час, гуманоїдні роботи постійно вдосконалюються, і за останні роки розробники досягли значних успіхів, тому найближчим часом можлива поява доступних гуманоїдних роботів-аватарів.

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Розробники таких роботів сьогодні все частіше стикаються зі складністю управління, тому пропонують використовувати не стаціонарний пульт з екранами та кнопками, а портативні рішення на основі шоломів віртуальної реальності – це дозволяє зробити управління роботом більш інтуїтивним. Таку схему, наприклад, використовувала компанія Sarcos Robotics для управління своїм будівельним роботом Guardian GT, а також Toyota в гуманоїдному роботі T-HR3.

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Японія
Джерело: 24 Канал
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