Японська принцеса відмовилась від королівських титулів задля шлюбу з простолюдином

Японська принцеса Айко зреклась престолу заради кохання. Третя і наймолодша дочка покійного принца Такамодо виходить заміж за працівника судноплавної фірми Кея Морію.

Про це пише CNN.

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Пара знайома менше року, проте весілля вже заплановали на 29 жовтня.

Принцеса Айко має залишити королівську сім'ю після того, як обміняється весільними клятвами з нареченим.

Принцеса Японії Айко – друга за два роки японська принцеса, яка заявила про намір вийти заміж за простолюдина і буде змушена відмовитися від свого королівського статусу,

– йдеться у повідомленні Агентства імператорської сім'ї Японії.

Утім, як подарунок принцесі виплатять суму близько мільйона доларів.



Принцеса Айко