Японська принцеса відмовилась від королівських титулів задля шлюбу з простолюдином
Японська принцеса Айко зреклась престолу заради кохання. Третя і наймолодша дочка покійного принца Такамодо виходить заміж за працівника судноплавної фірми Кея Морію.
Про це пише CNN.
Читайте також: Меган Маркл номінували на звання "Ікона стилю"
Пара знайома менше року, проте весілля вже заплановали на 29 жовтня.
Принцеса Айко має залишити королівську сім'ю після того, як обміняється весільними клятвами з нареченим.
Принцеса Японії Айко – друга за два роки японська принцеса, яка заявила про намір вийти заміж за простолюдина і буде змушена відмовитися від свого королівського статусу,
– йдеться у повідомленні Агентства імператорської сім'ї Японії.
Утім, як подарунок принцесі виплатять суму близько мільйона доларів.
Принцеса Айко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі