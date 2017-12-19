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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Японські вчені розробили інноваційне скло, яке відновлюється самостійно: відео

13:46, сьогодні 1695 Читать новость на русском
Науковці з Японії створили скло з незвичними властивостями
Науковці з Японії створили скло з незвичними властивостями / productivityblog.com.ua

Науковці з Токійського університету розробили скло, яке здатне до самовідновлення після того, як його розбили.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі структуру матеріалу можна відновити лише за допомогою сильного нагрівання. За новою ж технологією, яку розробили японські вчені, скло здатне відновитись навіть за кімнатної температури.

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Під час дослідження взяли матеріал, створений з синтетичних полімерів. Його розрізали навпіл, а потім з'єднали при кімнатній температурі. Процес відновлення матеріалу склав всього близько 30 секунд. Причому, якщо зберігати навіть мінімальний тиск між осколками протягом декількох годин, скло також повністю відновить свою міцність.

За словами вчених, їхнє відкриття було випадковістю. Спочатку вони працювали над створенням особливого виду клею. Але під час експериментів помітили здатність отриманого матеріалу відновлюватися після деформації, тож спробували зробити з нього скло.

Коли у нас вийшло, я спочатку навіть не повірив. Довелося звірятися з різними науковими статтями та повторювати експеримент по кілька разів,
– зазначив аспірант Токійського університету Янагісава Юу.

На думку науковців, отриманий матеріал цілком можна використовувати в якості скла для екранів смартфонів.

Теги: LifeStyle наука Розробки Японія
Джерело: 24 Канал
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