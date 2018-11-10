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      Японський футболіст визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи

      49 Читать новость на русском
      Такумі Мінаміно – футболіст тижня в Лізі Європи
      Такумі Мінаміно – футболіст тижня в Лізі Європи

      Півзахисник "Зальцбурга" Такумі Мінаміно визнаний кращим гравцем тижня в Лізі Європи.

      Мінаміно в поєдинку Ліги Європи проти норвезького "Русенборга" (5:2) став автором хет-трику. Японець став першим представником своєї країни, який забив три м'ячі в одному єврокубковому матчі.

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      Зазначимо, що серед претендентів на це звання були: півзахисник "Фенербахче" Матьє Вальбуена, нападник "Зальцбурга" Такумі Мінаміно, хавбек "Айнтрахта" Міят Гачіновіч і гравець "Олімпіакоса" Костас Фортуніс.

      Нагадаємо, що офіційний сайт УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи. Примітно, що в числі 11-ти кращих виявився і захисник "Динамо" Віталій Миколенко.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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