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Японський митець створює дивовижні портрети, які складно відрізнити від фотографій

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Реалістині портрети японського художника Ясутомо Ока
Реалістині портрети японського художника Ясутомо Ока / Фото із соцмереж

Художник Ясутомо Ока із Японії отримав чималу славу після того, як показав у соціальній мережі свої картини. На полотнах портрети красивих дівчат виглядають неймовірно реалістично, відтак здається, що це всього лиш фото.

Своїми досягненнями Ясутомо Ока поділився у Facebook.

Картини митця складно відрізнити від якісного фото, оскільки художник з неймовірною точністю підібрав найменші відтінки кольорів. Тому кожна дівчина на полотнах виглядає дуже реалістично.

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За словами Ясутомо Ока, на кожну картину він витрачає близько місяця. Така копітка деталізація вимагає неймовірних зусиль та уваги. Однак результати роботи просто вражають.


Портрети дівчат від Ясутомо Ока


Неймовірна робота художника з Японії


Роботи японського митця


Дивовижні портрети японок


Деталізація на картині


Дивовижні картини Ясутомо Ока


Японська культура на полотнах художника


Картини Ясутомо Ока


Виставка картин японського художника


Неймовірні картини японського митця

Теги: LifeStyle Фотоновини Мистецтво Японія
Джерело: 24 Канал
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