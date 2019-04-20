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      Японський професор навчав студентів виготовляти екстазі

      69 Читать новость на русском
      Екстазі
      Екстазі / Фото з відкритих джерел

      В Японії місцева поліція заарештувала професора Тацунорі Івамуру, який викладав хімію і фармацевтику в університеті Мацуяма. Виявилося, що чоловік на своїх лекціях детально розповідав і наочно показував, як виготовляти наркотики.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумый мир" політичний оглядач Іван Яковина.

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      За словами Яковини. йдеться про Метилен диокси метамфетамін, також широко відомий у вузьких колах як MDMA або "екстазі".

      Що таке екстазі? Наркотична речовина, яка викликає почуття ейфорії, відкритості та близькості до інших людей при одночасному зниженні страху і тривожності. Грубо кажучи, підвищує у людини радість від життя. Наприклад, алкоголь на людей діє набагато гірше.

      "За японськими законами, для виготовлення речовин, що володіють психоделічним впливом, навіть університетським викладачем потрібна ліцензія. У Івамури вона на той момент минула, що і стало приводом для арешту", – розповів політичний оглядач.

      Яковина наголосив, що якщо професор дуже швидко не придумає виправдання для своїх дій, то йому, ймовірно, доведеться провести найближчі 10 років у в'язниці за незаконне виготовлення наркотиків.

      Втім, зараз у всьому світі спостерігається сплеск інтересу до різних властивостями таких речовин як МДМА та ЛСД. З ними проводиться дуже багато експериментів на тваринах. І, я думаю, завдяки цьому скоро ці речовини знову будуть легальними,
      – додав Яковина.


      Де легалізована марихуана: карта

       

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 19 квітня 2019:

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      Теги: Відеоблоги Наркотики Японія Студенти
      Джерело: 24 канал
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