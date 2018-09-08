Японці створили мережу роботизованих готелів

Заселення в готель Henn na, який розташований поблизу Токіо, спочатку виглядає абсолютно так само, як і в інших країнах: гості заносять речі та йдуть до рецепції. Проте там їх зустрічають два динозаври, які синхронно говорять "Ласкаво просимо!" японською.

Про це повідомляє "Популярна механіка".

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Відзначимо, що перший готель мережі Henn na відкрився в 2015 році в Нагасакі. Назва мережі перекладається приблизно як "дивний", політика її власників у загальному відповідає цьому епітету.

Головну роль в обслуговуванні гостей відіграють роботи. В одних готелях (зараз їх вісім) вони стилізовані під динозаврів, в інших – під людей. Приміром, у згаданому вище токійському готелі гостей в кожному номері чекають дроїди із зоряних війн, які допоможуть включити телевізор, застелити ліжко, а, найголовніше – пограють з дитиною. Рибка, плаваюча в великому акваріумі в фойє, – це теж робот, причому конструкція світиться в моменти вигинів тіла, коли рибка плаває в своєму акваріумі.



Рецепція в готелі Henn na в Токіо

При реєстрації гості вказують, якою мовою вони далі воліють спілкуватися з персоналом. Можливі чотири варіанти: японська, англійська, китайська та корейська.



В кімнатах готелю стоять роботи, які допомагають гостям

Як зазначає менеджер токійського готелю Юкіо Нагай, футуристичне рішення з персоналом стало наслідком ситуації на ринку праці. Японський працівник коштує дорого, набагато дешевше "найняти" робота. Деяких гостей готелю спілкування з машинами нервує, але в цілому рішення поки себе виправдовує. Фірма покладається на роботів практично на всіх видах роботи: від прибирання, до заповнення паперів.

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