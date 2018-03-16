Японці створили робота-баскетболіста, який виконує кидки не гірше професійних гравців

Компанія Toyota створила прототип робота-баскетболіста, який вміє виконувати штрафні кидки. Розробники навчили його професійній техніці кидка, при якій гравець тримає м'яч однією рукою, а кидок стає можливий за рахунок роботи руки та ніг.

Про це повідомляє The Verge.

Розробники, які створюють роботів схожих на людей, намагаються робити їх більш спритними, аби вони могли виконувати довільні складні задачі, подібно до людей. Оскільки одразу такого робота створити тяжко, фахівці створюють роботів для вузької складної задачі. Таким чином вони намагаються застосовувати вирішення таких задач до інших галузей. Варто зазначити, що саме спорт вважають одним із таких джерел новітніх технологій.

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Інженери Toyota створили робота, який вміє грати в баскетбол. Оскільки гравці в цьому виді спорту рухаються із великою швидкістю та виконують складні маневри, розробники вірішили поки обмежитись лише штрафними кидками. Робота встановили на пересувну платформу, в якій розмістили більшу частину електронних компонентів. Сам робот має людську будову – ноги, які згинаються в колінах, руки, які згинаються у ліктях та зап'ястку, і голову.

Варто зазначити, що під час кидка робот поводиться, як професійні баскетболісти. Він присідає, згинаючи ноги в колінах, та тримає м'яч однією рукою. Після цього він випрямляє ноги та руку і завершує кидок рухом зап'ястка.

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Фахівці перевірили свого робота, порівнявши його гру із майстерністю гравців команди Alvark Tokyo, які виступають в японській Б-Лізі. Виявилося, що на відміну від гравців-людей, протягом серії штрафних кидків робот веде себе більш впевнено та стабільно.

Баскетбол – не єдиний вид спорту, який намагалися роботизувати. Наприклад, існують робот і дрон, які вміють грати в настільний теніс. Також інженери розробили людиноподібних роботів-лижників, які змагалися між собою в слаломі під час Зимових Олімпійських ігор у Кореї.