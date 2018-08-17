Японці встановили перший в країні автомат, який сам готує піцу

В Японії встановили торговий автомат, який сам готує піцу. Перший в країні "піцемат" з’явився в місті Хіросіма.

Про це повідомляє psm7.

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Тепер будь-хто бажаючий може купити собі коробку з піцою в торговому автоматі. Одна піца обійдеться в 980 ієн (приблизно 245 грн). Довго чекати замовлення не доведеться – автомат приготує піцу всього за 5 хвилин.



Автомат, який готує піцу, в Хіросімі

За останніми оцінками Японської асоціації виробників торгових автоматів, вендінг-оператори в країні отримують приблизно 46 мільярдів доларів доходу в рік. У 2016 році в Японії налічувалося близько 5 мільйонів торгових автоматів, а цей показник – найвищий у всьому світі.



Автомат сам готує та запаковує піцу

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