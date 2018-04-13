Японці запустили вільний продаж екзоскелетів

Японська компанія Skeletonics почала продавати всім, хто бажає відчути себе роботом, екзоскелети, проте коштує така забавка не дешево.

Про це повідомляє Kotaku.

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Екзоскелет, який почали продавати в Японії, важить близько 40 кілограм, а його висота – близько 3 метрів, а його ціна стартує від 93 тисяч доларів. Проте, як стверджують експерти, це лише вдалий маркетинговий хід, адже конструкція не вміє додавати людині швидкості, сили та витривалості.

Мені часто кажуть, що це виглядає фантастично, але потім людям потрібно пояснювати, що він нічого не робить. Це в кінцевому підсумку заплутує. Ми й не збиралися робити щось корисне, ми просто хотіли створити щось веселе,

– зазначив розробник екзоскелета Рейс Тасуру Широку.



В Японії розпочали продаж екзоскелетів



Ціна екзоскелетів стартує від 93 тисяч доларів

Наразі головне призначення розробки японців – використання в парках розваг. Хоча розробники і визнають, що якщо технології будуть доопрацьовані, подібна система може стати дійсним способом підсилення людини.

Презентація екзоскелету, що надійшов у вільний продаж в Японії – дивіться відео

Що таке екзоскелет? Пристрій, призначений для поповнення втрачених функцій, збільшення сили м'язів людини і розширення амплітуди рухів за рахунок зовнішнього каркаса і привідних елементів. Екзоскелет повторює біомеханіку людини для пропорційного збільшення зусиль під час рухів.