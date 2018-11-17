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      Яремчук може зіграти у товариському матчі проти Туреччини

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      Роман Яремчук допоможе "синьо-жовтим" завершити рік на мажорній ноті.

      Основний форвард збірної України через травму пропустив провальний матч проти Словаччини у Лізі націй.

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      Утім, найімовірніше зможе зіграти в останній для команди Андрія Шевченка грі 2018 року проти Туреччини наступного тижня. Натомість Сергій Кривцов, який в протистоянні зі словаками травмувався, з турками, вочевидь, не зіграє.

      На заміну захиснику "Шахтаря" головний тренер збірної планує викликати когось із оборонців української молодіжки.

      Поєдинок із Туреччиною, який спочатку планували провести у Дніпрі, відбудеться усе ж на території суперників "синьо-жовтих" найближчого вівторка, 20 листопада.

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      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 канал
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