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Яременко розповів, чи є принципові розбіжності в організації G7 між Трампом і Трюдо

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Богдан Яременко
Богдан Яременко / Фото з відкритих джерел

G7 є неформальна організація, адже у неї немає секретаріату. Це об'єднання семи найбільш розвинених індустріальних країн світу. Тому не варто очікувати, що в рамках регулярних зустрічей глав цих держав повинні збігатись позиції з усіх питань порядку денного.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів дипломат Богдан Яременко.

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За його словами, саме ці сім країн визначають глобальний перебіг денний не лише в безпеці, але й в таких питаннях, як на останній зустрічі, окремі розділи і заяви присвячені проблемам жінок або охорони довкілля.

Важче говорити про розбіжності з усіма лідерами, але ситуація складається таким чином, що трохи осторонь від решти країн "Великої сімки" зі своїми підходами до дуже багатьох проблем сучасності стоїть президент США Дональд Трамп,
– зазначив Яременко.

Дипломат розповів, що мова йде про широке коло питань і економічного розвитку, і торгівлі, і кліматичних змін, і навіть у ставленні до РФ.

Так, далеко не всі згідні з позицією Трампа повернути Росію до цього об’єднання, тому виникають конкретні ситуації. Скажімо, це пов’язано з неординарним характером і манерою поведінки Трампа. Якісь суперечки, недомовленості або різні підходи – це нічого нового у світовій політиці, але такий ореол скандальності поїхати раніше і при цьому нахамити лідеру Ліберальної партії Канади – це дещо нове,
– наголосив Богдан Яременко.

Також він додав, що для нього як до дипломата, позиція США незрозуміла. 

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Велика сімка Канада Новини США Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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