Ярмоленка у "Вест Хемі" замінить скандальний гравець

В українського хавбека "Вест Хема" Андрія Ярмоленка з'явився конкурент. Колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі став гравцем лондонського клубу.

31-річний хавбек тренувався з лондонською командою з листопада і після вдалого переглядового періоду уклав з "молотобійцями" контракт до кінця сезону.

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У контракті також передбачена опція продовження співпраці, інформує офіційний сайт "молотобійців".

Насрі не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2017 року. У лютому він був дискваліфікований за допінг.

Француз стане заміною Андрію Ярмоленку, який через травму вибув на тривалий термін.

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