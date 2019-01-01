Ярмоленка у "Вест Хемі" замінить скандальний гравець
В українського хавбека "Вест Хема" Андрія Ярмоленка з'явився конкурент. Колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі став гравцем лондонського клубу.
31-річний хавбек тренувався з лондонською командою з листопада і після вдалого переглядового періоду уклав з "молотобійцями" контракт до кінця сезону.
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У контракті також передбачена опція продовження співпраці, інформує офіційний сайт "молотобійців".
Насрі не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2017 року. У лютому він був дискваліфікований за допінг.
Француз стане заміною Андрію Ярмоленку, який через травму вибув на тривалий термін.
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Джерело: 24 Канал
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