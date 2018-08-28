Ярмоленко потрапив до стартового складу "Вест Хема" на матч проти "Вімблдона"

Український півзахисник Андрій Ярмоленко вперше потрапив до стартового складу англійського "Вест Хема" на офіційний матч. Футболіст вийде з початку матчу Кубка Англії проти "Вімблдона".

Головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні вирішив провести одразу дев’ять замін у порівнянні з попереднім матчем у чемпіонаті. Відтак Андрій Ярмоленко, який до цього виходив на поле лише на заміну, зіграє зі старту матчу.

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Окрім українця, зі старту вийде ще один гравець, який свого часу виступав в Україні. Мова йде про Лукаса Переса – колишнього гравця львівських "Карпат" та київського "Динамо".