Ярмоленко потрапив до стартового складу "Вест Хема" на матч проти "Вімблдона"
Український півзахисник Андрій Ярмоленко вперше потрапив до стартового складу англійського "Вест Хема" на офіційний матч. Футболіст вийде з початку матчу Кубка Англії проти "Вімблдона".
Головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні вирішив провести одразу дев’ять замін у порівнянні з попереднім матчем у чемпіонаті. Відтак Андрій Ярмоленко, який до цього виходив на поле лише на заміну, зіграє зі старту матчу.
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Окрім українця, зі старту вийде ще один гравець, який свого часу виступав в Україні. Мова йде про Лукаса Переса – колишнього гравця львівських "Карпат" та київського "Динамо".
Джерело: 24 Канал
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