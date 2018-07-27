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Ярмоленко потрапив у символічну збірну англійської Прем'єр-ліги

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Андрій Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків АПЛ
Андрій Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків АПЛ

Український гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.

У числі 11-ти кращих Ярмоленку дісталася позиція лівого вінгера. Колишній партнер українця по "Боруссії" Д, який перейшов в "Арсенал", зайняв місце центрального захисника.

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Також у збірну потрапив уже екс-гравець "Шахтаря" Фред, який за рекордні гроші перебрався в "Манчестер Юнайтед".

Інші футболісти, які увійшли в число 11-ти кращих новачків АПЛ: Аліссон, Перейра, Конголо, Дієго Ріко, Жоржіньо, Сері, Моутіньо і Ельюнуссі.

Нагадаємо, форвард збірної України Андрій Ярмоленко вже перебуває в розташуванні "Вест Хема" і 11 липня підписав контракт з "молотобійцями".

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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