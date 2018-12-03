Ярмоленко прокоментував суперників збірної України у відборі на Євро-2020

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко прокоментував результати жеребкування кваліфікації Євро-2020, яке відбудеться не в країнах, а у містах.

Зазначимо, що українці потрапили у групу B, де їх суперниками є Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

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- Нам дісталися хороші суперники, і з усіма буде важко. Я очікував, що з третього кошика випаде хтось простіше – все-таки у Сербії досить пристойна команда. Не склалося... Португалія – ​​діючий чемпіон Європи, тут і говорити нема чого. Але і у нас хороша збірна, тому я впевнений, що всі хлопці спокійно сприйняли такий розклад. Будемо грати.

- З сербами ви зустрічалися два роки тому, і ти тоді забив гол з пенальті. Чим запам'яталася та гра?

- Ми хоч і провели тоді непоганий матч, але все-таки його статус говорив сам за себе. Наскільки я пам'ятаю, в цьому спарингу брали участь не всі основні футболісти Сербії. Але вже в Лізі націй балканці постали зовсім в іншому вигляді. Я бачив багато поєдинків за їх участі та можу сказати, що у них достатньо хороших виконавців, тому доведеться непросто.

- У першому кошику у тебе були якісь переваги?

- Ні. Там всі збірні найвищого рівня, і Португалія – ​​не виняток. Буде цікаво зіграти з цією командою, перевірити свої можливості і переконатися в тому, що ми не просто хочемо поїхати на чемпіонат Європи, а заслуговуємо цього.

- У матчах з Литвою і Люксембургом потрібно брати 12 очок. Ти згоден, що це навіть не обговорюється?

- У всіх поєдинках необхідно прагнути до перемоги, але при цьому не можна нікого недооцінювати. Навіть Литву, яка програла в Лізі націй всі матчі.

- Люксембуржці для тебе – суперник особливий. Правильно?

- Пам'ятний (посміхається). У зустрічі з цією командою я зробив перший хет-трик у кар'єрі, тому таке, звичайно, не забувається. Але я думаю, що з тих пір Люксембург став сильнішим. У тій же Лізі націй він, здається, до останнього боровся у своїй групі за перше місце...

- П'ять чи шість команд у групі – це має значення?

- Для мене краще шість – більше офіційних матчів. У кожному турі всі грають, ніхто не відпочиває. Так, на мій погляд, цікавіше. Але випало п'ять – значить п'ять.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко отримав важку травму ахілла в грі з "Тоттенхемом". 29-річний гравець повернеться на поле не раніше, ніж через півроку.

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