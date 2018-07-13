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Ярмоленко провів перше тренування у "Вест Хемі"

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Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко провів перше тренування у складі лондонської команди "Вест Хем".

Окрім цього, Ярмоленко провів бесіду з головним тренером клубу Мануелем Пелегріні. 

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Футболіст розповів, що дізнався у тренера, як саме він планує використовувати таланти Ярмоленка на полі.

Я знаю, що тут будують цікавий проект, і команда прагне досягати високих цілей,
– сказав Ярмоленко.

Чилійський наставник позитивно відгукувався про Ярмоленка і заявив, що давно слідкував за виступами українського футболіста. 

Пелегріні
Мануель Пелегріні, головний тренер "Вест Хема"

Наразі Андрій проходить збори разом із командою у Швейцарії, а дебютувати за новий клуб зможе 14 липня у товариському спарингу.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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