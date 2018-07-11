Ярмоленко прямо натякнув на перехід у "Вест Хем"

Форвард збірної України Андрій Ярмоленко вже перебуває в розташуванні "Вест Хема" і 11 липня підпише контракт з "молотобійцями".

Про це сам футболіст натякнув у своєму Twitter.

Ребус на ночь/rebus for the night — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 10 июля 2018 г.

Всупереч повідомленням, що Андрій буде представлений разом із захисником Бальбуена, з трансфером парагвайця виникли складнощі - він поки не може отримати дозвіл на роботу в Англії, так як провів дуже мало ігор за свою національну збірну.

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За наявною інформацією, трансфер Ярмоленка узгоджений на рівні 20 млн євро, хоча деякі джерела називають більші суми. Угода буде підписана на 4 роки.

Зазначимо, що чутки про перехід вінгера "Боруссії" і збірної України Андрія Ярмоленка в англійський "Вест Хем" – четверта найцікавіша трансферна тема 10 липня по версії Sky Sports.

У сезоні 2017/18 Ярмоленко провів за "Боруссію" Д 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.