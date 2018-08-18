Ярмоленко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Вест Хема"

Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко розпочне матч 2-го туру АПЛ проти "Борнмута" на лаві запасних.

Для українця це друге поспіль непопадання в стартовий склад "молотобойців". Раніше він відіграв лише 25 хвилин в матчі з "Ліверпулем" (0:4).

Читайте також: Колишній гравець "Динамо" та "Карпат" став одноклубником Ярмоленка у "Вест Хемі"

3️⃣ changes with Chicha and Arnie up front! pic.twitter.com/3F1fRA51SJ — West Ham United (@WestHamUtd) 18 августа 2018 г.

У матчі з "Борнмутом" на правому фланзі атаки "Вест Хема", де зазвичай розташовується Ярмоленко, з перших хвилин зіграє Роберт Снодграсс. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24