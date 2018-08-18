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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Ярмоленко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Вест Хема"

46 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко розпочне матч 2-го туру АПЛ проти "Борнмута" на лаві запасних.

Для українця це друге поспіль непопадання в стартовий склад "молотобойців". Раніше він відіграв лише 25 хвилин в матчі з "Ліверпулем" (0:4).

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У матчі з "Борнмутом" на правому фланзі атаки "Вест Хема", де зазвичай розташовується Ярмоленко, з перших хвилин зіграє Роберт Снодграсс. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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Теги: Футбол Андрій Ярмоленко Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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