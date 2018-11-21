Ярмоленко визнаний найкращим гравцем збірної України у 2018 році
У 2018 році збірна України провела 10 матчів, в яких здобула п'ять перемог при чотирьох нічиїх і одній поразці.
У цих поєдинках Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. InStat визначив п'ятірку найкорисніших гравців національної команди у 2018 році.
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Кращі футболісти збірної України в 2018 році за оцінками InStat
|Футболіст
|Матчі
|Оцінка
|1.
|Андрій Ярмоленко
|5
|288
|2.
|Євген Коноплянка
|10
|287
|3.
|Марлос
|8
|286
|4.
|Олександр Караваєв
|10
|283
|5.
|Ярослав Ракицький
|6
|272
Зазначимо, що найрезультативнішими гравцями збірної України в році, що минає за системою гол+пас стали Євген Коноплянка – 6 (4+2), Андрій Ярмоленко – 5 (3+2) і Руслан Малиновський – 3 (2+1).
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Джерело: 24 Канал
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