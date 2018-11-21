Ярмоленко визнаний найкращим гравцем збірної України у 2018 році

У 2018 році збірна України провела 10 матчів, в яких здобула п'ять перемог при чотирьох нічиїх і одній поразці.

У цих поєдинках Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. InStat визначив п'ятірку найкорисніших гравців національної команди у 2018 році.

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Кращі футболісти збірної України в 2018 році за оцінками InStat

Футболіст Матчі Оцінка 1. Андрій Ярмоленко 5 288 2. Євген Коноплянка 10 287 3. Марлос 8 286 4. Олександр Караваєв 10 283 5. Ярослав Ракицький 6 272

Зазначимо, що найрезультативнішими гравцями збірної України в році, що минає за системою гол+пас стали Євген Коноплянка – 6 (4+2), Андрій Ярмоленко – 5 (3+2) і Руслан Малиновський – 3 (2+1).

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