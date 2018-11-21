12:06
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Ярмоленко визнаний найкращим гравцем збірної України у 2018 році

      28 Читать новость на русском
      Андрій Ярмоленко
      Андрій Ярмоленко

      У 2018 році збірна України провела 10 матчів, в яких здобула п'ять перемог при чотирьох нічиїх і одній поразці.

      У цих поєдинках Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. InStat визначив п'ятірку найкорисніших гравців національної команди у 2018 році.

      Читайте також: Збірна України зіграла внічию з Туреччиною

      Кращі футболісти збірної України в 2018 році за оцінками InStat

        Футболіст Матчі Оцінка
      1.  Андрій Ярмоленко 5 288
      2. Євген Коноплянка 10 287
      3. Марлос 8 286
      4. Олександр Караваєв 10 283
      5. Ярослав Ракицький 6 272

      Зазначимо, що найрезультативнішими гравцями збірної України в році, що минає за системою гол+пас стали Євген Коноплянка – 6 (4+2), Андрій Ярмоленко – 5 (3+2) і Руслан Малиновський – 3 (2+1).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Андрій Ярмоленко Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      "Інтеру" потрібен нападник ПСЖ, сенсаційного іспанця прооперують
       24 грудня 2013 , 16:33
      "Карпати" найближчим часом оголосять про два трансфери
       30 серпня 2014 , 12:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук