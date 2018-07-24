Ярмоленко взяв участь у представленні нової форми "Вест Хем": відео

Український півзахисник Андрій Ярмоленко взяв участь у представлені третього комплекту форми англійського клубу "Вест Хем", за який він буде виступати в новому сезоні.

Сама форма біла з вишневими та блакитними вставками. Як вказано на сайті "Вест Хема", вона повторює третій комплект форми з сезону 1992-1993 років, коли "молотобійці" у Чемпіоншипі набрали 88 очок та зайняли друге місце, що дозволило їм піднятися у класі.

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Відео презентації третього комплекту форми "Вест Хема"

Нагадаємо, влітку 2018 року Ярмоленко підписав контракт на чотири роки з "Вест Хемом". Сума трансферу з дортмундської "Боруссії" не розголошується.