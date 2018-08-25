Ярмоленко залишився в запасі "Вест Хема" на матч проти "Арсеналу"

Головний тренер лондонського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні поки не довіряє українському півзахиснику Андрію Ярмоленко місце у старті на матчі Англійської прем’єр-ліги.

У лондонському дербі проти "Арсеналу" українець розпочне матч у запасі.

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Два попередні матчі "молотобійців" проти "Ліверпуля" та "Борнмута", які команда програла, Ярмоленко теж починав у запасі, і виходив лише у середині другого тайму. Однак результативними діями (паси чи забиті голи) поки не відзначився.

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