Ярмоленко замкнув трійку найгірших літніх трансферів АПЛ

Футболіст "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко став одним з найгірших трансферів АПЛ.

Про це пише авторитетний портал WhoScored.

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28-річний півзахисник отримав середню оцінку 6,06 за всі 4 матчі в АПЛ, гірше нього тільки одноклубник Карлос Санчес і голкіпер "Вулверхемптона" Бен Хеймер.

Ярмоленко потрапив у трійку найгірших трансферів АПЛ

"Ярмоленко провів всі свої матчі в АПЛ, виходячи на заміну, але в зустрічі проти "Вімблдону" в Кубку ліги, де він з'явився з перших хвилин, українець грав яскраво. Але за 107 хвилин на полі він завдав всього один удар по воротах, зробив одне вдале обведення і два ключових паси, але і це не допомогло "Вест Хему" виступити краще", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня Андрій Ярмоленко офіційно змінив клуб, ставши гравцем англійського "Вест Хему". Лондонці заплатили дортмундській "Боруссії" за перехід українця 19,7 мільйона євро.

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